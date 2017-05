Get Even – Release verschoben wegen Terrorakt

Eigentlich war für den Horrortrip Get Even ein Release am kommenden Freitag geplant. Die Geschehnisse des gestrigen Abends machen dem einen Strich durch die Rechnung.

Mit dem Anschlag in Manchester, sah sich die Regierung in England genötigt, die höchste Sicherheitsstufe auszurufen. Militärpatrouillen auf den Straßen könnten somit erstmal zum Alltag werden. Die schockierende Lage und der Verlust vieler Menschen bewegt auch Bandai Namco dazu, ihr tiefstes Beileid zu bekunden. In einer solchen Situation sei auch die Thematik von Get Even unangebracht, was in der Verzögerung des Releases resultiert. In Anbetracht der Lage also ein durchaus nachvollziehbarer Entschluss.

Das Spiel wird nun einen Monat später erscheinen, genauer gesagt am 23.06.2017. Auch die Embargos werden verschoben, sodass die Reviews ebenfalls einen Monat später veröffentlicht werden.