Get Even – Neuer Trailer

Mit einer ordentlichen Prise Mysteriosität wird der Titel Get Even von Bandai Namco erwartet. Über den Horrortrip im Spiel ist bisher kaum etwas bekannt und die veröffentlichten Materialien werfen meist nur noch mehr Fragen auf. Ähnlich unaufgeklärt wie wir wird sich auch der Protagonist des Spiels, Cole Black, vermutlich fühlen, wenn er zu Beginn des Spiels ohne Erinnerungen aufwacht. Das einzige was wir über Flashbacks erfahren ist ein verschwundenes Mädchen, mit der wir irgendwie zusammen hängen.

Der zentrale Aspekt des Spiels wird in einem neuen Trailer erneut zusammengefasst. Erwartet allerdings nicht allzu aussagekräftige Bilder, sondern nur noch mehr mysteriöse Andeutungen und Fragen über Fragen.

Womit wir es letzendlich in Get Even zu tun bekommen werden, erfahren wir wohl erst am 26.05.2017, wenn das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheint.