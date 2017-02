Get Even – Gameplaytrailer und Releasedatum

Lange Zeit war Get Even ein großes Mysterium. Der Horror-Shooter zeigte zwar einige interessante Bilder und versprach mit seinem Setting eine schaurig-schöne Atmosphäre, viel zu sehen gab es aber dennoch nicht. Bandai Namco rückt jetzt endlich mit etwas mehr heraus. Wir wissen von einem seltsamen Gerät am Kopf des Protagonisten, ein mysteriöses Bild eines jungen Mädchen und die Zweifel an der Realität. Endlich zeigen die ersten Bewegtbilder direkt Gameplay aus dem vielversprechenden Spiel:

Schaurig-schön ist und bleibt das treffende Wort. Das ist allerdings noch nicht alles an neuen Informationen, denn ein Releasedatum wird ebenfalls direkt bekannt gegeben. Was es mit dem Horror und der seltsamen Spielwelt auf sich hat dürfen wir 26.05.2017 selbst herausfinden, wenn Get Even für PC, PS4 und Xbox One erscheint.