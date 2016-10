Gears of War – Film bestätigt

Großer Gears of War – Tag bei gameplane: Neben der Review zum vierten Ableger der Reihe von Elham wurde heute Nacht in einem Livestream von Rod Fergusson persönlich bestätigt, dass man mit Universal an einem Film arbeitet. Wer diesen genau produziert, was die Handlung sein wird und welche Schauspieler infrage kommen wurde allerdings nicht mitgeteilt.

Grund für Spekulationen: Vor allem auf NeoGAF kamen ein paar spannende Vorschläge, wie eine potentielle Besetzung für die bekannten Charaktere aussehen könnte. Vor allem ein Bild möchte ich euch nicht vorenthalten:

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober für PC und Xbox One. Das Spiel kann hier vorbestellt werden.