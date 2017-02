Gears of War 4 – Valentinstag und neue Maps

Ja, Gears of War 4 zelebriert den Valentinstag tatsächlich. Auf seine eigene Weise, versteht sich: Mit fetten Knarren, einer Menge Blut und neuen Schlachtfeldern. So wird bei der Karte „Impact“ das Licht ausgeschaltet. „Impact Dark“ soll durch einzigartige Lichtverhältnisse das Gameplay entscheidend beeinflussen. Die eingeschränkte Sicht zwingt euch dazu, näher an den Gegner zu müssen. „War Machine“ ist dagegen eine Hommage an das alte Gears of War und dürfte besonders für Veteranen ein Fest der Liebe werden.

Die neuen Karten sind für Besitzer des Season Passes ab sofort verfügbar.

Ab 10. Februar startet das Valentinstags Event. Über eine Woche lang könnt ihr neue Gear Packs freischalten und auf das Thema zugeschnittene Aufträge annehmen.