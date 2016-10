Gears of War 4 – Review Round-Up

Es soll ja Leute geben, die sich gerne noch auf anderen Gaming-Seiten über Games informieren, daher haben präsentieren wir euch nicht nur unsere Review zu Gears of War 4, sondern auch die passenden Wertungen der internationalen Presse.

Jedoch haben alle Tests eins gemeinsam: Sie finden das Spiel gut!

Polygon – 9

Game Informer – 9.25

PC Games N – 9

IGN – 9.2

News Ledge – 9

Destructoid – 8

Game Reactor – 8

Lazy Gamer – 8

iDigital Times – 4/5

Venture Beat – 87/100

US Gamer – 4/5

Metro – 8

Techno Buffalo – Buy

GameSpot – 7

Financial Post – 7

PC World – 3.5/5

The Mirror – 3/5