Gears of War 4- Mai-Update

Gears of War 4 erhält heute das Mai-Update. The Coalition bringt uns zunächst zwei neue Karten für den Multiplayermodus. Die Map „Security“ dürfte Veteranen bekannt vorkommen, denn sie lässt eine beliebte Karte aus Gears of War 2 wieder aufleben. „Dawn“ hingegen ist ein komplett neuer Spielplatz, der euch munter die Kettensägen schwingen lässt. Zusätzlich ist Ben Carmine nach dem Update in einer der Mai Gear Packs als Zombie Carmine zu finden.

Außerdem gibt es einige Belohungen für treue Spieler. Wer zum Beispiel den höchten Tier in der ersten Season erreichen konnte, wird mit Waffenskins belohnt. Auch neue Events und Playlists werden hinzugefügt, um den Spaß länger am Leben zu halten. Eine Übersicht der Neuerungen lässt sich auch im folgenden Video gewinnen:

Gears of War 4 ist für PC und Xbox One erhältlich und erlaubt kooperatives Gameplay zwischen den beiden Plattformen.