Gears of War 4 – Die USK hat gesprochen

Der Release von Gears of War 4 rückt mittlerweile schon in greifbare Nähe und in der Redaktion werden schon die Kettensägen fleißig geölt. Doch wie jedes Spiel, das auf den deutschen Markt kommt, muss auch Gears 4 von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle eine Alterseinstufung bekommen. Im Hinblick auf die Geschichte der Reihe kein unbedenkliches Verfahren, immerhin bekam der erste Teil im Jahre 2006 keine Alterseinstufung und wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Erst im Juli 2016 wurde Gears of War wieder vom Index gestrichen.

Aus diesem Grund ist es nicht weiter verwunderlich, dass der vierte Teil der Reihe eine Alterseinstufung bekommen hat und somit in Deutschland verkauft werden darf.

Wer über 18 Jahre ist kann sich das Spiel bereits hier vorbestellen. Release ist am 11. Oktober.