Gears of War 4 – Der Prolog im Video

Ihr wollt einen Vorgeschmack auf Gears of War 4? Microsoft hat den gesamten Prolog des Spiels veröffentlicht. Wer also nichts gegen Spoiler hat und sehen möchte, wie sich die ersten 20 Minuten spielen werden, sollte sich mit Chips und Bier bewaffnen.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober für PC und Xbox One. Das Spiel kann hier vorbestellt werden.