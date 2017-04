Gears of War 4 – April-Update

Der Multiplayer von Gears of War 4 wird weiterhin kontinuierlich verbessert. Zwischen dem Gnasher-Feuerwerk zu überleben ist keine leichte Aufgabe, aber wer noch immer selbstsicher die Kettensägen schwingt, dem dürfte das April-Update für das Spiel nicht entgangen sein. Immerhin wurde hier insbesondere das Feedback der Community zu Rate gezogen. Die Änderungen des anstehenden Updates findet ihr hier in der Übersicht der Macher, The Coalition, selbst:

Gameplay Changes

Weapon respawn time increased to 60 seconds (was 30s)

seconds (was 30s) Vault stun time increased by 15%

Yank stun time increased by 25%

Gnasher Changes

Close range damage falls off 25% faster

Active reload effect time decreased to 5 seconds (was 8s)

seconds (was 8s) Active reload cooldown time increased to 11 second (was 8s)

Lancer Changes

Lancer damage increased by 5%

Headshot damage decreased by 10%

Magazine size decreased to 40 (was 50)

(was 50) Total ammo capacity reduced to 400 (was 500)

Hammerburst Changes

Damage increased by 8%

Headshot damage increased by 3%

Stopping power increased per bullet by 33%

Close range stopping power modifier decreased by 60%

Medium range stopping power modifier increased by 7%

Long range stopping power modifier increased by 400%

Weapon recoil per shot decreased by 25%

Magazine size increased to 27 from 21

Buzzkill changes

Magazine increased to 15 (was 10)

Retro Lancer changes