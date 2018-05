gamesweekberlin – Das Zentrum der Spielkultur

Als wichtigstes Videospiel-Event in Deutschland nennen viele Spieler sicherlich die in Köln ansässige gamescom. Doch auch kleinere Events, wie beispielsweise das PLAY-Festival in Hamburg, können begeistern. Wir waren entsprechend sehr gespannt, was die gamesweek in Berlin für uns bereithalten würde. Statt sich auf einen einzelnen Standort zu fixieren, wollte die gamesweek mit diversen Konzepten und Ideen in unterschiedlichen Locations die volle Bandbreite der Spielkultur vermitteln.

A MAZE, Quo Vadis, Womenize!, Unreal Fest Europe, Gamefest, APITs-Day, German Esports Summit, Berlin Games Breakfast, Seitenquiz. Ein abwechslungsreiches Programm versprach einen vollen Terminkalender. Und obwohl wir fast über die gesamte Dauer der gamesweek vor Ort waren, haben wir tatsächlich nicht alle Programmpunkte geschafft. Die gamesweek ist größtenteils vor allem für Mitarbeiter der Branche und die Presse relevant, doch auch die Verbraucher, also die Spieler, dürften bei dem ein oder anderen Event glücklich werden.

Dazu gehört beispielsweise das Gamefest und die A MAZE, welche beide recht nah beieinander sind. Das Gamefest zeigte seinem Publikum bereits veröffentlichte Spiele wie The Curious Expedition als auch vielversprechende Indies wie Lost Ember, die vor der Veröffentlichung von der breiten Masse angespielt werden konnten. Wer es lieber ruhiger angehen wollte, konnte seine Zeit auch mit Brettspielen oder dem Fotografieren der beiden Cosplay-Stargäste Maul Cosplay und Zayuri verbringen. Insgesamt präsentierte sich das Gamefest sowohl preislich als auch inhaltlich sehr familienfreundlich und ist auch für jüngere Teilnehmer durchaus geeignet, um mit dem Medium in Kontakt zu treten.

Die A MAZE wiederum begeisterte erneut die Liebhaber der Indies. Vom 25. bis 29. April konnte man sich auf dem Gelände der Urban Spree von morgens bis abends vom Programm berieseln lassen. Mehrere Talks und Workshops luden dazu ein, einen tieferen Einblick in die Spieleentwicklung und die Kultur der Videospiele im Allgemeinen zu bekommen. Daneben konnte man in der Ausstellung spannende Indies entdecken, welche am Freitag auch mit dem A MAZE Award und dazugehörigem Preisgeld bedacht wurden. Sowohl eine Jury als auch die Besucher selbst entschieden darüber, wer die Awards mit nach Hause nehmen durfte.

Most Amazing Game Award:

Attentat 1942 (CZ) – Charles University / Czech Academy of Sciences

The jury: The rise of populism and the people in it is more important now then ever. In that context Attentat 1942 is not just historically important and an emotional topic, but also uses the medium very creatively: It’s a new form of documentation.

Long Feature Award:

The Norwood Suite (US) – Cosmo D

The jury: The Norwood Suite invites to explore the most amazingly weird hotel. You can get lost in it forever and dive into the weird, but always consistent places. It’s not a game about characters, but the personality of the environment itself.

Collider Award:

Fountain (DE) – Philipp Stollenmayer

The jury: Fountain offers a new approach to art and perception. It’s not just about the art, but also about the audience and manages to build a bridge between revolutionary genre-confining modern artworks and modern technologies in the digital space.

Digital Moment Award:

Genital Jousting (SA) – Freelives

The jury: Genital Jousting has a much bigger and complex narrative than we would have guessed. It uses humor to convey a serious message about masculinity and growing up. The extended metaphors are creative and thoughtful: Working on a beautiful outside doesn’t make you beautiful inside.

Human Human Machine:

Tuned Out (US) – Shallow Games

The jury: Tuned Out manages to give a stage for little experiments and game ideas, which often get thrown away. We especially liked the dynamic interaction not just between players but also the machine.

Humble New Talent Award:

Bahiyya Khan (SA)

All five developers / teams have shown great talent with their work and should be on everyone’s radar: Bahiyya Khan (South Africa), Natalie Clayton (Scotland), Ivan Notaros (Serbia), Team Chain Reaction (Brazil), Team Little Brothers 2984 (South Korea). The winner is Bahiyya Khan from South Africa. Bahiyya has shown great talent with her game „after Hours“. Her work is experimental and has an opinion. This is exactly what A MAZE. stands for. Bahiyya represents a new generation of game developers. She brings a new voice and perspective to the games community and we are excited to have the opportunity to support her.