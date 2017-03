gamescom 2017 – Ticketshop hat geöffnet

Auch in diesem Jahr findet in Köln die gamescom statt – vom 22.-26. August . Der Andrang im vergangenen Jahr war groß und schon schnell waren alle Tickets ausverkauft. Was sich in diesem Jahr ändert und welche Tickets euch zur Verfügung stehen, erklären wir euch hier.

Anders als sonst wird die gamescom 2017 an einem Dienstag starten und bereits am Samstag geschlossen. Der Dienstag wird wieder exklusiver Fachbesucher- und Medientag, für alle anderen öffnen sich die Hallen ab Mittwoch, dem 23. August.

Neu ist auch das Early Bird Ticket, das seit gestern im gamescom Shop erhältlich ist. Dahinter verbirgt sich ein Tagesticket für Privatbesucher zum vergünstigten Preis. Das Kontingent sei laut Veranstalter begrenzt, schnell sein lohnt sich also.

Was sich im letzten Jahr großer Beliebtheit erfreute, wird auch dieses Jahr angeboten: Mit den so genannten Pre-entry Tickets erhaltet ihr schon eine Stunde vor allen anderen, also ab 9 Uhr, Einlass in die Hallen. Das Kontingent hierfür ist aber zusätzlich limitiert.

Für Familien gibt es wieder das Familienticket, Tickets hierfür werden bis zum 19. August reserviert.

Das Familienticket richtet sich an Familien mit maximal zwei Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten, und mindestens zwei Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren.

Solltet ihr Fachbesucher und Zugang zur business area wollen, gibt es auch dafür ein entsprechendes Ticket.

Wie immer sind die Tickets begrenzt und es ist nicht garantiert, dass an jedem Messetag eine Kasse vor Ort ist. Weitere Informationen zu den Preisen und wie ihr an die Tickets kommt, erfahrt ihr hier.