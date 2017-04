gamescom 2017 – Erste Aussteller bestätigt

Bald ist es schon wieder so weit, dann findet in Köln die gamescom 2017 statt. Dann schlagen wieder zahlreiche Publisher und Entwickler ihre Stände in den Hallen auf und präsentieren ihre Spiele. Nun sind auch die ersten Aussteller bestätigt, die definitiv bei der gamescom dabei sein werden.

Zu beachten ist, dass es sich hierbei noch nicht um eine finale Liste handelt. Es können sich also durchaus noch weitere Firmen dazugesellen und erst später bestätigen. Beispielsweise wurde Sony oder auch Activision Blizzard noch nicht bestätigt. Die beiden geben allerdings ihre Teilnahme meist recht spät bekannt.

Für die gamescom 2017 bestätigte Unternehmen:

Astragon Entertainment („Landwirtschafts-Simulator 2017 3DS/PS Vita“)

(„Landwirtschafts-Simulator 2017 3DS/PS Vita“) Bandai Namco (Project Cars 2)

(Project Cars 2) Bigpoint (League of Angels 2)

(League of Angels 2) CCP Games (EVE Online, EVE: Valkryrie)

(EVE Online, EVE: Valkryrie) CD Projekt (The Witcher 3: Wild Hunt, GWENT, Cyberpunk 2077)

(The Witcher 3: Wild Hunt, GWENT, Cyberpunk 2077) Deep Silver / Koch Media (Kingdom Come: Deliverance)

(Kingdom Come: Deliverance) Electronic Arts (FIFA 18, Star Wars Battlefront 2, Need for Speed)

(FIFA 18, Star Wars Battlefront 2, Need for Speed) Grey Box (Dreadnought)

(Dreadnought) Kalypso Media (Sudden Strike 4, Vikings: Wolves of Midgard)

(Sudden Strike 4, Vikings: Wolves of Midgard) Konami (Pro Evolution Soccer 2018)

(Pro Evolution Soccer 2018) Microsoft (Minecraft, Xbox Project Scorpio)

(Minecraft, Xbox Project Scorpio) Nintendo (Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Odyssey)

(Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Odyssey) Ubisoft (Ghost Recon: Wildlands, Assassin’s Creed)

(Ghost Recon: Wildlands, Assassin’s Creed) Square Enix (Hitman, Final Fantasy)

(Hitman, Final Fantasy) Wargaming (World of Tanks)

(World of Tanks) Warner Bros. Entertainment (Mittelerde: Schatten des Krieges)

Bislang unbestätigt sind folgende Aussteller: