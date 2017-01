Games with Gold: Xbox Spiele für Februar 2017 enthüllt

Microsoft zieht wieder die monatlichen Spendierhosen an. Heute hat das Unternehmen die neuen Games with Gold vorgestellt, also die Spiele, mit denen Mitglieder des kostenpflichtigen Xbox Live Gold Programms im Februar beglückt werden.

Abonnenten des Online-Dienstes dürfen sich auf ein paar großartige Titel im kommenden Monat freuen:

Xbox One: Lovers in a Dangerous Spacetime (von 01.02.2017 bis 28.02.2017) Project Cars (von 16.02.2017 bis 15.03.2017)



Außerdem steht aktuell noch Killer Instinct Season 2 Ultra Edition bis 15.02.2017 kostenlos zum Download zur Verfügung.

Xbox 360: Monkey Island 2: Special Edition (01.02.2017 bis 15.02.2017) Star Wars: The Force Unleashed (16.02.2017 bis 28.02.2017)



Insgesamt eine sehr gute Auwahl an Spielen, die euch 69,46 Euro spart. Die Xbox 360 Titel sind wie immer abwärtskompatibel auf der Xbox One lauffähig. Mit dem Download der Spiele im Februar müsst ihr allerdings schnell sein, da dieser Monat bekanntlich weniger Tage hat.

Abgelöst werden durch diese neuen Spiele World of Van Helsing: Deathtrap (Xbox One) und Rayman Origins (Xbox 360), für deren Download ihr nur noch bis zum 31.01.2017 Zeit habt.