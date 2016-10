Games with Gold – Was gibt es im November?

Ein neuer Monat, vier neue Spiele! Wie immer gibt uns das Games with Gold Progamm von Microsoft jeweils zwei Spiele für die Xbox One und die Xbox 360. Dank Abwärtskompatibilität können Goldmitglieder alle vier Titel kostenlos spielen. Wer also eine gültige Goldmitgliedschaft besitzt, darf demnächst folgende Titel sein Eigen nennen:

Xbox One

Super Dungeon Bros. (01.11 – 30.11)

Murdered: Soul Suspect (16.11 – 15.12)

Xbox 360

Monkey Island – Special Edition (01.11 – 15.11)

Far Cry 3: Blood Dragon (16.11 – 30.11)

Mit den ganzen Spielen die uns bevorstehen sowie den kostenlosen, dürfte also im November genug Inhalte zum spielen verfügbar sein.