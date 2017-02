Games with Gold – Spiele für den März

Auch im März heißt es wieder kostenlose Spiele schnappen. Im Rahmen des Games with Gold Programms können sich Besitzer einer Xbox One oder einer Xbox 360 jeweils zwei Spiele pro Plattform für lau erwerben. Dank Abwärtskompatibilität können Spieler der Xbox One sogar alle vier Titel runterladen.

Folgende Spiele gibt es für die Xbox One abzustauben:

Vom 01.03.2017 bis 31.03.2017: Layers of Fear

Vom 16.03.2017 bis 15.04.2017: Evolve Ultimate Edition

Auf der Xbox 360 gibt es noch folgende Games with Gold:

Vom 01.03.2017 bis 15.03.2017: Borderlands 2

Vom 16.03.2017 bis 31.03.2017: Heavy Weapon

Gerade mit dem erfolgreichen Horrortitel Layers of Fear dürften Fans einer guten Singleplayer-Erfahrung auf ihre Kosten kommen. Für Coop-Freunde ist mit Borderlands 2 natürlich ebenfalls reichlich Inhalt geboten. Insgesamt ist der März also ein solider Monat, bei dem wir trotz womöglich mangelnden finanziellen Mitteln nicht auf gute Spiele verzichten müssen.