Games with Gold – Die Spiele im Juni

Auch im kommenden Monat dürfen sich User auf Xbox One und Xbox 360 auf gratis Spiele im Rahmen des Games with Gold-Programms freuen. Microsoft hat nun angekündigt, in welche Abenteuer ihr starten dürft.

Dabei handelt es sich um folgende Titel:

SpeedRunners (Xbox One) (Gesamter Juni 2017)

Watch Dogs (Xbox One) (16. Juni – 15. Juli)

Assassin’s Creed 3(Xbox 360 & Xbox One) (01. Juni – 15. Juni)

Dragon Age: Origins (Xbox 360 & Xbox One) (16. Juni – 30. Juni)

Dabei gilt wie immer, dass ihr ein laufendes Gold-Konto benötigt, um in den Genuss der Spiele zu kommen.