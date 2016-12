Games with Gold – Die neuen Spiele im neuen Jahr

Erstaunlich früh gibt diesmal Microsoft schon die vier neuen Titel bekannt, die sich Xbox Live-Goldmitglieder im Rahmen der Games with Gold – Aktion kostenlos ergattern können. Spieler mit einer gültigen Goldmitgliedschaft erhalten jeweils zwei Titel für die Xbox One und zwei für die Xbox 360.

Wer im Besitz der Xbox One ist, erhält sogar vier Spiele für lau, denn dank Rückwärtskompatibilität sind die Titel für die Xbox 360 ebenfalls auf der aktuellen Generation spielbar.

Ab dem 01.01.2017 bis zum 31.01.2017 dürft ihr euch World of Van Helsing – Deathtrap für die Xbox One ergattern, einer Mischung aus Tower-Defense und Rollenspiel, welches sowohl mit Singeplayerkampagne als auch mit einem Multiplayermodus aufwarten kann.

Ab dem 15.01.2017 bis zum 15.02.2017 ist zusätzlich noch Killer Instinct Season 2 Ultra Edition kostenlos zum Downloas bereit. In der zweiten Staffel des Prügelspiels erhalten wir zusätzliche Charaktere und haufenweise Kombos.

Ab dem 01.01.2017 bis zum 15.01.2017 gibt es dann noch Rätselspaß in The Cave. Am besten den lokalen Coop starten und gemeinsam die Reise wagen. Und ganz oben drauf gibt es einen der bekanntesten Plattformerfiguren in Rayman Origins ab dem 16.01.2017 bis zum 31.01.2017.

Ein guter Start der Games with Gold im neuen Jahr. Wir freuen uns auf die Spiele und und alle weiteren kostenlosen Games der kommenden Monate.