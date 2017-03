Games with Gold – Die Geschenke im April

Ein neuer Monat, vier neue Spiele. Wie immer dürfen sich Besitzer einer Xbox One oder Xbox 360 dank der Games with Gold auf kostenlose Spiele freuen. Hierbei gibt es jeden Monat zu Beginn und in der Mitte neue Spiele, zwei jeweils für jede Konsole. Dank Abwärtskompatibilität dürfen Besitzer der Xbox One sogar insgesamt vier Titel kostenlos ergattern. Folgende Spiele gibt es diesmal:

Xbox One

Ryse: Son of Rome vom 01.04.2017 bis zum 30.04.2017

The Walking Dead Season 2 vom 16.04.2017 bis zum 15.05.2017

Xbox 360 (und somit auch Xbox One)

Darksiders vom 01.04.2017 bis zum 15.04.2017

Assassin’s Creed Revelation vom 16.04.2017 bis zum 30.04.2017

Ein entsprechendes Video wurde ebenfalls veröffentlicht, um uns gebürtig auf die anstehenden Spiele vorzubereiten. Das Angebot gilt für alle Spieler mit einer gültigen Xbox-Live-Goldmitgliedschaft und nur in dem oben erwähntem Zeitraum.