Games with Gold – Augustspiele stehen fest

Mit dem August kommen hoffentlich weitere heiße Sommertge auf uns zu. Aber auch wenn der Sommer nicht mitspielen sollte, dürfen wir uns trotzdem wie immer auf kostenlose Spiele freuen. Das Xbox Games with Gold Programm von Microsoft spendiert jeden Monat zwei Spiele für die Xbox One und zwei Spiele für die Xbox 360. Dank Abwärtskompatibilität dürfen Besitzer der Xbox One dabei alle vier Spiele abstauben und genießen.

Die anstehenden Titel für den achten Monat lauten wie folgt:

Slime Rancher für die Xbox One vom 01.08 bis 31.08

Trials Fusion für die Xbox One vom 16.08 bis 15.09

Bayonetta für die Xbox 360 vom 01.08 bis 15.08

Red Faction: Armageddon vom 16.08 bis 31.08

Ein bunter Genremix, wobei gerade Trials Fusion eines der Highlights ist, erwartet uns kommenden Monat. Eine gültige Xbox Live Goldmitgliedschaft muss vorhanden sein, um das Angebot nutzen zu können.