Gameplane Daily News – 31.05.2017

Huch! Der letzte Tag des Monats hatte es, was News angeht, nochmal richtig in sich. So wurden nicht nur verschiedene Sachen geleakt, sondern es sind auch ein paar Gerüchte aufgetaucht.

„Merchandise – Fluch oder Segen?“ könnte der Name einer Doku aus dem Hause Ubisoft heißen, denn es ist ein Shirt aufgetaucht, welches im Rahmen des neuesten Ablegers von den Fans gekauft werden soll. Der Knackpunkt ist jedoch, dass darauf der mögliche Held des kommenden Ablegers – der jedoch noch nicht angekündigt wurde – zu sehen ist. Werft selbst einen Blick auf des Shirt von Assassin’s Creed Origins.

Übrigens sollte man nicht alles glauben, was im Netz steht, wie ein Fake-Video beweist.

Was ist nur in letzter Zeit in der Gaming-Industrie los? Überall scheint es Leaks zu geben – Sogar bei Nintendo. Denn scheinbar sind nun ein paar Bilder aufgetaucht, die möglicherweise zu der Switch-Version von Super Smash Bros. gehören könnten. Auch wenn einige „Hätte, Wenn und Aber“ sind, könnt ihr alle Infos dazu in der passenden News erfahren.

Von dem einen Leak kommen wir zum nächsten: Star Wars: Battlefront 2. So ist ein Video aufgetaucht, das als eine Art Making-Of oder ähnliches fungieren soll. Dabei bekommen wir neben Einblicke in die Arbeit an dem Titel auch Gameplay-Material zu sehen.

Schon eine ganze Weile ist bekannt, dass wir im Weihnachtsgeschäft des aktuellen Jahres mit Super Mario Odyssey rechnen dürfen. Doch nun hat eine Nintendo-nahe Quelle ausgeplaudert, dass das Spiel im November erscheinen soll. Der Release soll dabei von vielen verfügbaren Switch-Einheiten begleitet werden, da die Produktion der Konsole angeheizt wurde.

Der japanische Einzelhändler Sinobi hat mit einem Eintrag für einen Arcade Stick die Gerüchteküche ganz schön angeheizt. Denn interessant an der Sache ist, dass das Gerät für die Nintendo Switch erscheinen und dabei mit Pokémon Tekken kompatibel sein soll. Bisher gibt es jedoch keine Information dazu, dass das Spiel tatsächlich die Konsole erscheint. Können wir wohl mit einer baldigen Ankündigung rechnen?

PlayStation Plus – Das sind die Titel des Juni

Neuer Monat, neue Spiele. Wie immer gibt es auch im Juni allerhand Titel für eure Sony-Plattformen. Dabei handelt es sich um folgende Titel, die ihr ab dem 6. Juni herunterladen dürft: