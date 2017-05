Gameplane Daily News – 30.05.2017

Ein neuer Tag mit vielen spannende News geht so langsam zu Ende. Daher wird es Zeit, dass wir euch mit Gameplane Daily News einen Abriss davon geben, was heute so passiert ist.

Solltet ihr ein Fan von japanischen Rollenspielen sein, gibt es großartige Nachrichten für euch! Denn bei der Tokyo RPG Factory entsteht momentan mit Lost Sphear ein neues JRPG. Neben einer mysteriösen Geschichte, wird euch ein Active Time Battle, sowie der Soundtrack von Tomoki Miyoshi begleiten.

Es ist nicht einmal offiziell angekündigt, trotzdem kommen immer mehr Informationen zu Mario + Rabbids Kingdom Battles ans Tageslicht. So soll der Titel bereits seit 2014 in der Mache und ursprünglich für die Wii U geplant gewesen sein. Weitere Infos zum amiibo-Support, Coop-Modus und weiteren Themen findet in der passenden News zu Mario + Rabbids Kingdom Battles.

Bisher hieß der größte Feind in For Honor war nicht etwa der Gegner im Spiel, sondern der „One Hit Kill“-Glitch. Nun wurde dieser behoben, jedoch gibt es nun einen neuen Fehler, der dafür sorgt, dass eure Verteidigung durchbrochen wird. Alle nötigen Infos findet ihr in der passenden News.

Monster Hunter 5 – Vorerst exklusiv für die PS4?

Einer der Systemseller in Japan ist die Monster Hunter-Serie. Nun gibt es Gerüchte dazu, dass der fünfte Ableger der Reihe für die PlayStation 4 erscheinen wird. So soll der Titel vorerst auf der PlayStation 4 erscheinen und dort exklusiven Content bieten. Passen dazu gibt es bereits ein paar mögliche Informationen zu dem Titel.