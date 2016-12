GameON Berlin – Arcade Halle Reloaded

Mit GameON soll in Berlin das größte Entertainment-Center in Deutschland mithilfe von Crowdfunding entstehen. Für den nötigen Unterhaltungswert sollen vor allem die zahlreichen Arcade Automaten sorgen.

Auf der GameOn–Webseite beleuchten die Initiatoren ihr Projekt im Detail und geben, anhand von zahlreichen 3D-Render-Shots, einen Eindruck der unterschiedlichen Facetten des Entertainment-Centers zu erhalten. Im Wesentlichen besteht dieses, neben der angesprochen Arcade Area, auf der sich Spieleautomaten-Klassiker aus den 90ern, wie Pacman & Co. versammeln, aus einen umfangreichen E-Sports-Bereich. Abgerundet wird das Paket mit einem Cinema on Demand, Simulatoren mit lebensechten Cockpits und einem Gastronomie- und Food Court.

Der Eintrittspreis für die Tageskarte liegt bei 13,37 Euro und der vorzeitige Kauf dieser ist zugleich eine Möglichkeit, sich an der Schwarmfinanzierung zu beteiligen. Gemessen an dem Umfang und dem Faktor, dass man sich dadurch eine Zocker-Flatrate für den gesamten Tag sichert, ist der Preis sehr moderat, verglichen mit anderen Unternehmungen in der Bundes-Hauptstadt.

Im besten Fall gelingt es, zahlreiche Unterstützer zu gewinnen und eine Gesamtsumme von über 821.000 Euro einzusammeln, was die GameON Berlin auf eine Gesamtfläche von 1000 m² anwachsen lassen würde. Bis zum Kampagnen-Ende am 15. Oktober 2014 müssen insgesamt 185.000 Euro zusammenkommen, um die Umsetzung des Vorhabens von Kai Schnierer und seinem Team zu ermöglichen.

Ähnlich wie bei Kickstarter, erhalten die Unterstützer für den Fall eines Misserfolgs der Kampagne ihr Geld zurück.

[youtube url=“http://www.youtube.com/watch?v=HrLBLgep8WI“ fs=“1″ hd=“1″]

Hättet ihr Interesse daran, eure Freizeit im GameOn Center Berlin zu verbringen? Übrigens würde uns noch interessieren, was euer liebster Arcade-Automat ist? Eure Antworten sind gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels gesehen. Also schreibt uns eure Meinung!