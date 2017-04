Frostpunk – Trailer zur Steampunk Städtebau-Simulation

Was für ein Genre, nicht wahr? Die Entwickler 11 bit studios, welche im Survival Genre bereits mit This War of Mine überzeugen konnten, stellten im letzten August ihr neues Projekt vor: Frostpunk. Während es bisher eher ruhig um das Projekt war, gibt es nun einen neuen Trailer und weitere Details dazu, worum es in dem Spiel überhaupt gehen soll.

In Frostpunk müsst ihr euch diesmal nicht „nur“ um das Wohl einer Gruppe in einem Kriegsgebiet kümmern, sondern das Überleben einer ganzen Stadt sichern, das Besondere daran: Steampunk. Eure Stadt ist die letzte Bastion der Menschheit und ihr müsst durch kluge Ressourcenverwaltung und, natürlich, wichtige Entscheidungen dafür sorgen, dass das so bleibt.

Während die Beschreibung noch immer recht vage ist und man echtes Gameplay noch nicht zu sehen bekommt, erhalten wir zumindest einen Eindruck von der klirrenden Kälte der erbarmungslosen Spielwelt. Frostpunk ist kein klassisches Survival, sondern eher Aufbaustrategie mit moralischen Entscheidungen und deren Konsequenzen. Weitere Details zum Gameplay sollen bei der E3 2017 vorgestellt werden.

Frostpunk soll im zweiten Halbjahr 2017 für den PC erscheinen, Konsolenfassungen sind aktuell denkbar, aber noch nicht bestätigt.