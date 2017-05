Friday the 13th – Zu brutal für Deutschland?

Nachdem Friday the 13th bereits im Jahr 2015 erscheinen sollte, ist es am 26. Mai soweit und der Titel findet seinen Weg in die Händlerregal – Jedenfalls wenn ihr nicht in Deutschland lebt. Denn hier hat das Spiel bisher noch keine USK-Freigabe erhalten.

So hat sich die USK im ersten Prüfgang geweigert dem Spiel eine Plakette zu verpassen. Als gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt wurde, sollte eine Ab-18-Freigabe vergeben werden, jedoch hat sich ein Bundesland dagegen ausgesprochen. In dritter und letzter Instanz wird man nun ein sogenanntes Appellationsverfahren anstreben, bei dem bereits Spiele wie Dead Rising 4 oder Left 4 Dead 2 eine Freigabe erhalten haben.

Wann und ob das Spiel seinen Weg zu uns finden wird, ist also bisher noch nicht bekannt. Jedoch könnt ihr bereits jetzt einen Blick darauf werfen.