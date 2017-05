Friday the 13th – Es hat eine Freigabe erhalten

Heute früh haben wir euch noch darüber berichtet, dass der Titel keine Freigabe der USK erhalten hat, nun scheint es gute Nachrichten zu geben. Denn scheinbar hat Friday the 13th eine offizielle Freigabe von der USK erhalten.

So wurde das Spiel wenig überraschend mit einer Ab-18-Freigabe versehen, dabei wurden keine Zensuren an dem Titel vorgenommen. Damit könnt ihr das Spiel also auch offiziell in Deutschland erwerben.

If you are in Germany, we have good news! We just got final confirmation of our rating at USK18+. The game will in No way be censored!

— Friday the 13th Game (@Friday13thGame) 8. Mai 2017