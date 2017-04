Freitag der 13. – Release-Datum enthüllt

Es ist 37 Jahre her, da suchte Jason Voorhees (beziehungsweise seine Mutter) das erste Mal ein Sommercamp heim. Elf Filme später und der Mann mit der Maske, der am Crystal Lake zum Mörder wurde, erscheint als Spiel. Freitag der 13. erhielt nun ein konkretes Veröffentlichungsdatum: am 26. Mai erscheint es.

Der asymmetrische Multiplayer lässt einen Spieler in die Rolle des Massenmörders schlüpfen, während die anderen um ihr Überleben kämpfen. Von wahnwitzigen Ideen, Jason aufzuhalten, bis hin zu noch absurderen Morden zeigt der folgende Trailer alles, wofür schon die Filme bekannt sind.

Laut Eurogamer sind nicht nur Regisseur Sean Cunningham und Komponist Harry Manfredini daran beteiligt, sondern selbst Stuntman Kane Hodde soll wieder den ikonischen Jason via Motion Capturing verkörpern.

Freitag der 13. erscheint am 26. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.