Forza Motorsport 7 – Erster Trailer und Xbox One X-Unterstützung

Im Rahmen der Xbox E3 2017 Präsentation hat Microsoft Forza Motorsport 7 offiziell angekündigt. Der Titel wird sowohl für die Xbox One-Familie als auch PC erscheinen. Der neue Rennsimulator wird zudem die Xbox One X, die kurz zuvor angekündigt wurde, unterstützen und auf dieser mit nativ 4K und 60fps laufen.

Allgemein werden hochauflösende Grafiken versprochen mit großartiger Dynamik, wie z.B. bei der Umgebung oder sehr lebendigen Wetterverhältnissen wie Stürmen, Regen oder spektakulärem Sonnenschein.

Des Weiteren wurde die Partnerschaft mit Porsche verkündet, wodurch es der 2018er Prosche 911 GT2 RS ins Spiel schafft. Über 700 Fahrzeuge insgesamt soll es geben, darunter natürlich allerhand bekannte Marken und über 30 Umgebungen.

Der Titel wird passend zum Launch der Xbox One X am 7. November 2017 erscheinen. Xbox One- und PC-Besitzer können den Titel bereits am 3. Oktober 2017 genießen.