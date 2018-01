Forza Horizon 4 – Erscheint es in 2018?

Bisher sieht 2018 noch recht karg aus, was exklusive Spiele für Xbox One angeht. Doch das könnte sich ändern! Denn scheinbar soll in diesem Jahr Forza Horizon 4 erscheinen.

Das jedenfalls legt eine Einstufung des brasilianischen Pendants zur USK nahe. Dort wurde das Spiel für Xbox One und Windows PC bereits eingestuft und mit einem Release im Jahr 2018 versehen.

Gerüchte besagen, dass wir im vierten Teil des Open World-Rasers durch Japan brettern dürfen. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, werden wir spätestens zur E3 erfahren.