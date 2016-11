Forza Horizon 3 – Die Erweiterung hat einen Termin

Das eine Erweiterung für Forza Horizon 3 geplant ist, ist schon länger bekannt, doch nun hat Microsoft und Playground Games auch endlich einen Termin für die Erweiterung veröffentlicht.

In der neuen Kampagne erwarten euch mehr als 50 neue Events und Challenges sowie Spielmodi. Außerdem könnt ihr 23 neue Xbox Live Achievments freischalten. Die Erweiterung, namens Blizzard Mountain, wird euch in ein neues, abenteuerliches Terrain entführen, bei dem ihr eure Fahrkünste unter harten Wetterbedingungen unter Beweis stellen könnt. Ein neues eisiges Paradies also für eure Fahrzeuge.

Auch sieben neue Karossen bringt Blizzard Mountain mit sich. Dazu zählen nicht nur einige, klassische Rally-Fahrzeuge sondern z.B. auch der neue Ford GYMKHANA 9 Focus RS RX 2016 und der Nissan Titan Warrior Concept 2016. Zudem könnt ihr natürlich alle bisher bekannten Fahrzeuge aus Forza Horizon 3 upgrade um euren Wagen fit für die Schneepiste zu machen.

Passend zum Winter mit Schnee, Eis und Kälte erscheint die Erweiterung am 13. Dezember 2016.