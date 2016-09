Forza Horizon 3 – Demo bald verfügbar

Wer das Rennspiel Forza Horizon 3 noch vor dem Launch ausgiebig testen möchte oder es schlicht nicht abwarten kann, der wird erfreut sein zu hören, dass schon sehr bald die Demo zu dem Titel verfügbar ist.

Schon in der kommenden Woche werdet ihr die Demo herunterladen können und selbst das Steuer in die Hand nehmen können. Denn wie man aus dem Xbox Store entnehmen kann, wird die Demo am 12. September 2016 freigeschaltet. Die angegebene Uhrzeit ist 2:00 AM, was bei uns 11 Uhr entspricht.

Allerdings sollte gesagt sein, dass ihr für die Demo durchaus etwas Platz auf eurer Festplatte benötigt. Mehr als 18 GB um genau zu sein. Was die Demo konkret bieten wird, ist unklar, aber mit Sicherheit werdet ihr verschiedene Rennstrecken zu sehen bekommen, die euch einen guten Einblick in die Vielfalt der Umgebung in Forza Horion 3 geben werden. Zudem Halo-Fans können mit dem Warthog über die Pisten heizen, denn auch dieser Bonus soll mit der Demo kompatibel sein, solltet ihr bereits einen Key erhalten haben.

Forza Horizon 3 wird am 27. September 2016 für Xbox One und PC erscheinen. Ob auch PC-Spieler noch eine Demo erhalten, ist allerdings noch unklar.