Forza Horizon 3 – Alpine Stars Car-Pack und erste Erweiterung in Sicht

Das Alpine Stars Car-Pack für Forza Horizon 3 steht bereits zum Download bereit. Insgesamt sieben neue Karossen erhalten so Einzug ins Spiel. Solltet ihr euch das Pack noch nicht herunter geladen haben, könnt ihr hier nochmal einen Blick in den Trailer werfen und in die Übersicht der sieben neuen Fahrzeuge:

– Acura NSX 2017

– Nissan Silvia K‘s 1998

– Mazda Sawannah RX-7 1990

– Ford Falcon XR GT 1967

– Dodge Viper ACR 2016

– BMW M4 GTS 2016

– Talbot Lotus Sunbeam 1979

Zudem gibt es einen ersten Hinweis auf eine Erweiterung des Rennspiels. Denn auf der offiziellen Webseite ist zu entnehmen wohin uns die neue Erweiterung entführt. Der Winter wird nämlich in Australien Einzug erhalten und so werden wir auch bald über Pisten mit Schnee und Eis heizen können. Wir dürfen uns also sicherlich bald auf rasante Schlidderpartien freuen.