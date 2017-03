For Honor – Spielerzahl seit Release halbiert

Das Kampfspiel For Honor hat laut der Website githype seit dem Release über die Hälfte seiner Spieler verloren. Githype, die sich auf die Analyse von Spielen spezialisiert haben schreiben, dass am Tag des Releases im Schnitt 39.000 Spieler pro Stunde online waren. Eine Woche später waren es noch 21.000. Am vergangenen Wochenende (4. und 5. März) lag die Zahl noch bei knappen 17.000 Spielern.

Nun ist ein Schwund an Spielern nach einem großen Release zunächst nichts ungewöhnliches. Dennoch könnten immer wieder bemängelte Probleme mit dem Server und der hohe Schwierigkeitsgrad dafür gesorgt haben, dass das Zusammenschrumpfen der Spielerzahl beschleunigt wurde.

