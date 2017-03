For Honor – Überteuerte Emotes verärgern Community

Ubisoft hat mit For Honor kürzlich etwas frische Luft in die Gaming-Landschaft gebracht, mit einem neuen Multipayer vor einer interessanten Kulisse. Gänzlich kommt auch aber auch dieses Spiel nicht ohne kleinere Krankheiten der heutigen Videospielszene aus, wie zum Beispiel den Ingame-Shop des Vollpreistitels. Und gerade dieser sorgt für Unmut bei der Community.

Es ist ohnehin eine fragwürdige Entscheidung Vollpreistitel mit einem Ingame-Shop zu versehen, aber die Preise in For Honor lassen Spieler reihenweise die Foren stürmen. Während es etliche Wochen, gar Monate, dauern kann sich die Ressourcen im Spiel zu ergattern, kann dem Ganzen finanziell eine kleine Abkürzung gesponsert werden. Dabei sind Preise der Emotes so gewählt, dass man immer entweder zu wenig oder zu viel Stahl (Währung in For Honor) kauft. In der Regel führt dies zu einem Preis von 9,99€ für ein einzelnes Emote.

Wie viele Spieler also bei solchen Preisen tatsächlich in die Tasche greifen bleibt fraglich, aber solche Preise lösen durchaus berechtigt den Unmut der Spielerschaft aus. For Honor ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.