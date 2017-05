For Honor – Tschüss „One Hit Kill“-Glitch, hallo „Stance“-Glitch

Seit einigen Tagen machte den Entwicklern bei Ubisoft und Spielern von For Honor ein „One Hit Kill“-Glitch das Leben schwer. Dieser erlaubte es Angreifern ihr Gegenüber durch eine spezielle Angriff-Sequenz mit einem einzigen Schlag den Rest zu geben.

Zuerst fiel der Bug bei der Wächter-Klasse auf. Schnell sprach sich jedoch herum, dass auch andere Charaktere davon profitieren können. Natürlich zerstört so ein graviernder Fehler in der Spielmechanik jeglichen Spielspaß. Es war also höchste Eile geboten, den Bug schnell zu beseitigen. Daher nahm Ubisoft Montreal in Kauf, mit dem Bug-Fix direkt einen neuen Glitch auf die Server zu spielen.

Dazu Community-Manager Eric Pope:

„Wir veröffentlichen diesen [neuen] Glitch, da es uns sehr viel wichtiger war uns sofort um den [One Hit Kill] Bug zu kümmern, als die Veröffentlichung des Fixes zu verschieben und dieses Problem zu lösen. Darum kümmern wir uns natürlich im nächsten Update.“

In dem zugehörigen Reddit-Post wird auch das neue Problem mit einzelnen Klassen detailliert beschrieben, die nun mit einem Deckungsdurchbruchs (guard break)-Bug rechnen müssen. Sobald ein neuer Patch erscheint, erfahrt ihr es natürlich bei uns!