For Honor – Titel zeigt sich im Launch Trailer

In ein paar Tagen ist es endlich soweit und ihr könnt in For Honor in große Schlachten ziehen. Doch bis es soweit ist, könnt ihr euch die Zeit mit dem passenden Launch Trailer zum Titel vertreiben.

In dem Video liegt der Fokus auf dem Gameplay des Titels, welches stylisch in Szene gesetzt wurde.

Der Titel erscheint am 14. Februar für Xbox One, den PC und die PlayStation 4. Über folgenden Link könnt ihr den Titel vorbestellen, damit ihr in pünktlich zum Release erhaltet.