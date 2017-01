For Honor – Systemanforderungen

Wenige Wochen noch bis zum Release der mittelalterlichen Kriegssimulation For Honor, welches die Welten verschiedener Kriegsvölker verschmelzen lässt. Wer am Kampf teilnehmen möchte, hat also noch ein wenig Zeit, seinen PC auf den nötigen Stand zu bringen. Die Systemanforderungen des Spiels verraten euch, ob ihr aufrüsten müsst oder nicht. Ubisoft nennt das folgende Minimum:

Windows 7 oder neuer (64bit-Version)

Intel Core i3-550 , AMD Phenom II X4 955 oder ähnliches

GeForce GTX660 oder neuer bzw. AMD Radeon HD6970 oder neuer mit 2GB VRAM oder meher

RAM von mindestens 4GB

Erfüllt ihr nur diese Minimalanforderungen, könnt ihr For Honor mit einer Auflösung von 720p auf 30FPS spielen. Auf Vsync müsst ihr dabei verzichten. Um auf vollen 1080p und 60FPS spielen zu können, sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

Windows 7 oder neuer (64bit-Version)

Intel Core i5-2500K , AMD FX-6350 oder ähnliches

GeForce GTX680 oder neuer bzw. AMD Radeon R9 280X oder mehr mit mindestens 2 GB VRAM

RAM von mindestens 8GB

Die Anforderungen sind also nicht allzu hoch und können bereits von kostengünstigen Geräten erfüllt werden. Wer als aufrüsten muss, der wäre ohnehin nicht lange daran vorbeikommen. Zeit dafür habt ihr bis zum 14.02.2017, dann erscheint For Honor für PC, PS4 und Xbox One.