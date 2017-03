For Honor – Patch 1.03 für Konsolen released

Letzte Woche wurde der Patch 1.03 von For Honor bereits für PC veröffentlicht. Nun folgen auch die Konsolen. Wir haben im letzten Beitrag bereits alle Patch-Notes aufgelistet und auch ein wenig ausgeführt. Grund für die Verzögerung auf den Konsolen war die Zertifizierung für die beiden Plattformen Xbox One und PS4.

Auf dem PC hat der Patch ungefähr 4GB umfasst. Man kann also auch mit einer ähnlichen Größe auf den Konsolen rechnen. Der Hauptaspekt des Patches ist das Balancing der des Spiels und auch Änderungen an verschiedenen Charakteren. Zum Beispiel können die Angriffe der Walküre schneller ausgeführt werden und fügen auch etwas mehr Schaden zu. Außerdem wurde der Blutungsschaden, welchen die Friedenshüterin verursacht, ein wenig reduziert. Die größte Änderung ist allerdings, dass die Guardbreak-Mechanik angepasst wurde an das System der Beta.