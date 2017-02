For Honor – Open Beta angekündigt

Selten bekommt ein Spiel so viele Betas wie For Honor. Erst vor kurzem ging eine Closed Beta zu Ende, wir berichteten. Nun soll eine Open Beta folgen. Vom 9. bis 12. Februar stehen somit allen Spielern die Pforten des brachialen Spiels offen. Dabei stehen euch neun Helden, vier Modi und sechs Karten zur Verfügung. Auch der Fraktionskrieg wird in dieser Zeit weiter toben.

Gestreamt wird auch: Ubisoft möchte euch am 7. Februar um 11 Uhr auf Twitch den neuen Modus „Vernichtung“ zeigen.

Das Spiel erscheint am 14. Februar auf allen Plattformen.