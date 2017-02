For Honor – Leveling und Customizing

So langsam wird es immer dichter um For Honor, immerhin steht der Release morgen vor der Tür. Ob Single oder vergeben, der morgige Valentinstag steht vermutlich ganz im Sinne der Klöpperei. Wer die Open-Beta nicht gespielt hat, ist womöglich noch ganz nichtsahnend bezüglich der kommenden Schlachten. Aber auch für Beta-Veteranen könnte das neue Video von Ubisoft nützlich sein.

Ein kleines Video zeigt uns etwas ausführlicher die Mechanik hinter dem Leveling der Schlachtsimulation. Nicht nur das Leveling wird näher beleuchtet, auch das Customizing wird uns etwas genauer beschrieben. Wer sich den kleinen taktischen Vorteil für den Start ergattern möchte, der sollte das folgende Video also nicht verpassen.

Die epischen Schlachten in For Honor sind am morgigen Tag der Liebe für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.