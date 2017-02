For Honor – Könnte für die Switch erscheinen

Während sich Spieler auf Xbox One, PlayStation 4 und dem PC auf massig Schlachten in For Honor freuen dürfen, schauen Spieler auf der Nintendo Switch zum Release der Konsole in die Röhre. Das muss jedoch nicht so bleiben.

So hat sich Ubisofts Jason VandenBerghe zu dem Thema geäußert und zu verstehen gegeben, dass man sich erst einmal auf die Kern-Plattformen konzentrieren und das Spiel dort etablieren möchte. Wenn die Verkaufszahlen stimmen, kann man sich vorstellen, den Titel auf die Switch zu portieren.

Bis es soweit ist, werden sich Spieler jedoch erst einmal ab dem 14. Februar in For Honor spaßige Schlachten liefern können.