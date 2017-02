For Honor – Inhalte des Season Pass

Weitere Inhalte für eines unserer Lieblingsspiele sind immer gern gesehen, sofern wir eine faire Preis-Leistung erhalten. Viele Publisher bieten entsprechend einen Season Pass an, der alle geplanten DLCs zusammenfasst. So auch geschehen mit For Honor, denn Ubisoft gibt nun die Inhalte des Season Pass bekannt. Der Pass selbst ist in der Gold und Collector’s Edition bereits enthalten, für den Einzelkauf liegne bisher weder Preis noch Verfügbarkeit vor.

Es dürfen sich grundsätzlich alle Spieler auf weitere Inhalte freuen, denn neue Karten und Helden werden kostenlos bereitgestellt. Besitzer des Season Pass erhalten aber für die sechs neuen Helden jeweils eine Woche früher Zugang. Hinzu kommen Ingame-Ausrüsten und der Champion-Status für 30 Tage. Mit diesem Status verdient man insgesamt mehr XP und bessere Beute.

Der Year One Trailer zeigt nochmal alle Inhalte. Ob eine zweite Season folgt, ist zwar bisher unklar aber Pläne scheinen zu existieren. Womöglich wird Ubisoft diese Entscheidung abhängig vom Erfolg des Spiels treffen. For Honor erscheint am 14.02.2017 für PC, PS und Xbox One.