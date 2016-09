For Honor – Impressionen und Fakten zur Alpha

Auch die Alpha hat nach dem vorherigen Tech Test erneut begeistert. Die Rede ist natürlich von For Honor, dem nächsten potenziellen Hit aus dem Hause Ubisoft. Diese haben nun einige interessante Informationen zur gestern beendeten Alpha abgeliefert. Wer diese komplett verpasst hat, wird dank Video auf den neuesten Stand gebracht:

Die Zahlen, die Ubisoft außerdem zu For Honor liefert, sind beeindruckend.

hunderttausende Spieler wurden zur Closed Alpha eingeladen, was einen Meilenstein für Ubisoft darstellt

die Spieler investierten durchschnittlich 4 Stunden und 38 Minuten im Spiel, um das Duell, den Brawl oder den Dominion Modus zu testen

während der geschlossenen Alpha war For Honor zu einem Zeitpunkt das am zweitmeisten geschaute Spiel bei Twitch und verdränte damit temporär sogar Klassiker wie World of Warcraft, Counter-Strike oder Dota 2 aus der Liste

es gab rund 5,6 Millionen Exekutionen und rund 89,6 Millionen besiegte Krieger während der Closed Alpha. Was bedeutet, dass pro Sekunde rund 16 Exekutionen ausgeführt und 259 Krieger besiegt wurden

die Uptime der Konsolen betrug während der Closed Alpha 99,95%, das Matchmaking dauerte durchschnittlich 20 Sekunden

die Nachfrage zur kommenden Beta ist ca. 40% höher als bei vorherigen Spielen von Ubisoft

Sieht aus, als hätte Ubisoft mit For Honor also ein kommendes Highlight der Wunschlisten im Gepäck. Der Wikinger-Samurai-Ritter-Schläger erscheint pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One.