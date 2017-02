For Honor – Hotfix soll Probleme beheben

Ein neuer Patch für For Honor will sich vor allem um die Problemzonen der PC-Version kümmern. So haben in der Vergangenheit Spieler immer wieder Probleme mit dem Anti-Cheat Programm des Spiels. Es verhinderte teilweise den Zugang zum Spiel, obwohl der betreffende Spieler keine manipulierende Software verwendete.

Ein weiteres Problem betraf die Spieler, die sich mit dem Steam Controller auf die Schlachtfelder wagten. Das System entfernte die betreffenden Krieger aufgrund Inaktivität.

Auch Kleinigkeiten wurden behoben, wie etwa der unbeabsichtigte Start des Spiels im Fenstermodus. Die vollständigen Patch Notes findest du hier.