For Honor – Fraktionskrieg-Trailer veröffentlicht

Vor kurzem berichteten wir über die kommende For Honor – Beta. Während der Beta findet ein Event statt, welches die Fraktionen gegeneinander antreten lässt. Wikinger, Ritter und Samurai ringen um die Vorherrschaft. Durch das Spielen könnt ihr so nicht weiter genannte Belohnungen freischalten. Derjenige, der sich der siegreichen Fraktion anschließt, soll zudem extra belohnt werden. Was ihr in dieser Beta freischaltet, wird zudem ins Hauptspiel übernommen.

Die Beta findet vom 26. bis zum 29. Januar statt. Um unter die potentiellen Spieler zu kommen, müsst ihr euch natürlich zunächst bei der entsprechenden Website registrieren.

For Honor erscheint am 14. Februar für alle Plattformen.