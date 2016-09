For Honor – Drei Klassen im Trailer vorgestellt

Ubisoft stellt in drei Trailern jeweils eine Klasse der drei Fraktionen von For Honor vor. Genauer wird der Kensei der Samurai, der Plünderer der Wikinger und der Wächter der Ritter vorgestellt. Jeder hat seine eigenen Vorteile und spezielle Fähigkeiten im Kampf, die diese Klasse auszeichnen. Insgesamt wird es vier spielbare Klassen im Spiel geben.

Die Kensei der Samurai werden als Schwertheilige und die Beschützer des Volkes angepriesen. Sie führen das Nodachi, ein sehr langes Samurai-Schwert, mit dem man seinen Gegnern verheerenden Schaden zufügen kann. Die Rüstung der Kensei ist besonders robust und man kann dadurch im Kampf sehr lange überleben. Am Ende des Trailers sieht man einen Pfeilhagel auf die feindlichen Krieger niederprasseln, was auf eine Spezialfähigkeit dieser Klasse schließen lassen könnte.

Der Plünderer der Wikinger ist eine furchteinflößende Klasse. Mit ihrer Dänenaxt können sie sich ohne Probleme durch die Gegnermassen schlagen. Sie sind Furchtlose Krieger und haben keine Gnade für ihre Gegner, denn sie wurden genau für diese Art des Kampfes geformt und ausgebildet. Eine Rüstung braucht der Plünderer nicht, denn der Tod eines Wikingers soll vom Schicksal vorherbestimmt sein, sodass er keine Furcht vor dem Tod zeigt. Im Video kann man sehen, wie der Plünderer eine Granate wirft, die dann mit ihrer Sprengkraft die Gegner auseinander treibt.

Die Wächter der Ritter sind Mitglieder eines Alten Ordens, der geschworen hat, die Schwachen des Volkes zu beschützen. Mit ihrem Langschwert haben sie gewaltige Durchschlagskraft und können mit ihrer Rüstung auch vielen Schlägen der Gegner standhalten. Der Kampfstil der Wächter erlaubt es ihnen auch den Griff des Schwerts zu nutzen, indem sie damit die Helme der anderen Krieger bearbeiten. Der Wächter kann offenbar einen Feuerball abgefeuert von einem Katapult befehlen, mit dem große Gegneransammlungen aufgelöst werden können.

For Honor wird am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.