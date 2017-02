For Honor – 360° Trailer und Open Beta Pre-Load

Jetzt ist es fast geschafft: Morgen in einer Woche wird For Honor veröffentlicht. Nach all den Alphas, Betas und Trailern haben die meisten Interessierten nun schon eine recht genaue Vorstellung davon, wie das fertige Spiel sein wird. Um in der finalen Phase euren Heißhunger auf das Spiel noch etwas anzufeuern, hat Ubisoft nun einen weiteren Trailer veröffentlicht: Als spannendes 360°-Erlebnis.

Zudem verkündet der Publisher, dass ab sofort die Open Beta zu For Honor heruntergeladen werden kann. So geraten auch Gamer mit einer weniger starken Internetleitung nicht unter Druck und können gemütlich mit dem Download beginnen. Die Beta ist vom 9. bis zum 12. Februar verfügbar und enthält den neuen Spielmodus „Vernichtung“.

For Honor erscheint am 14. Februar auf allen Plattformen.