Firewatch – Das Entwicklerteam sucht Mitarbeiter für neues Projekt

Mit Firewatch wurde uns im letzten Jahr eines der atmosphärisch dichtesten Spiele der letzten Zeit dargeboten. Nun ist der Entwickler Patrick Ewing auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, für ein spannendes neues Projekt. Wie man der Stellenausschreibung entnehmen konnte, wird es wieder emotional und Storylastig. Zudem wird das neue Spiel wahrscheinlich in einer futuristischen Metropole angesiedelt sein. Neben guten Programmierkenntnissen, soll der potenzielle Bewerber zudem Spaß am erzählen von Geschichten haben.

I’m making a new game, and I need your help! https://t.co/n4g0M5r609

— At Hoverbird (@hoverbird) 23. Januar 2017