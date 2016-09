Firewatch – Ab September für Xbox One

Firewatch ist und bleibt eines der bewegendsten Spiele des Jahres, nicht zuletzt im Hinblick auf seine Bedeutung für zukünftige Spiele. Der Erfolg überraschte auch die Entwickler bei Campo Santo und nachdem die Playstation 4 Version verbessert wurde und in der PC Version nun in nichts mehr nachsteht, kommen auch besitzer einer Xbox One in den Genuss des atmosphärischen Highlights.

Am 21. September 2016 erscheint Firewatch für die Xbox One, so besagt es der entsprechende Blogeintrag. Wir haben es nicht anders erwartet, selbstverständlich gibt es einen passenden September Trailer. Mit dezenten Spoilern ist jedoch zu rechnen!