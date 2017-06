Fire Emblem Warriors – Umfangreiche Gameplay-Videos

Im Rahmen des Treehouse-Livestreams von Nintendo wurde zu Fire Emblem Warriors umfangreiches Gameplay gezeigt.

In den gezeigten Gameplay-Szenen lässt sich ein Blick auf die bereits bestätigten Charaktere werfen, die sich diesmal im Aktion zeigen. So könnt ihr die Angriffsmuster, teils gar die Spezialangriffe von Chrom, Corrin, Xander und Ryoma begutachten. Auch lässt sich so ein Blick auf die Animationen und die Masse an Gegner werfen, eben ganz so wie es sich für einen Musou-Titel gehört.

Ebenso könnt ihr Lian erstmals in Aktion sehen. Einen völlig neuen Charakter, der eigens für Fire Emblem Warriors entworfen wurde und die Zwillingsschwester von Shion ist.

Erscheinen soll der Musou-Titel im Herbst 2017 für Nintendo Switch und New 3DS. Inhaltlich sollen sich die beiden Versionen nicht unterscheiden, lediglich die Gegnermasse dürfte in der 3DS-Version reduzierter ausfallen.